Peter Fajardo: “Cuando no hay amistad, no hay códigos”

Peter Fajardo, conocido productor del reality Esto es guerra, se grabó mientras entablaba una amena conversación con Rosángela Espinoza desde los camerinos de EEG. Ambos se refirieron a los ‘códigos’ que existen entre los amigos y que ha sido muy mencionado últimamente por Luciana Fuster como la razón por la cual no podría iniciar un romance con el ex de Flavia Laos. “Cuando hay amistad sí, cuando no hay amistad no hay códigos, no existen códigos”, señaló el productor, insinuando que no existe relación amical entre Luciana Fuster y Flavia Laos como se pensó en un inicio. VIDEO: Instagram