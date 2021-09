Gabriela Herrera sufre una aparatosa caída cuando realizaba el versus contra Isabel Acevedo

En la cuarta gala de Reinas del show, Gabriela Herrera se enfrentó a Isabel Acevedo en un versus de bachata. Tras realizar su presentación, la ex chica reality sufrió una aparatosa caída, pero de inmediato reaccionó y siguió con su coreografía. “No me gusta hacer algo improvisado. Del vestuario se me cayeron todas la pepitas; no lo habíamos probado; es parte del momento. Bien ganado, Isabel”, mencionó. Finalmente, la ganadora fue la bailarina Isabel Acevedo. (Fuente: América TV)