Maricarmen Marín se molestó con Greysi Ortega por no acatar las reglas que indicó producción para hacer su presentación en el concurso del Miss Primavera, ya que esta última no utilizó zapatos. La colombiana bailó descalza rompiendo de ese modo los protocolos de bioseguridad. “El equipo dijo que tenían que utilizar estos zapatos por el tema del covid. Si estamos hablando de tema de salud, estas son reglas que, a mi parecer, no se deberían de romper, porque lo único que buscamos dentro del programa es cuidarnos”, mencionó la cantante. Video: Latina