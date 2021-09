Tula Rodríguez pidió que le pongan el clásico tema de Isabel Pantoja para celebrar el amor, pero no pudo contener las lágrimas.

En la reciente edición de En boca de todos, Alexandra Horler, quien está próxima a casarse, estuvo como invitada en el programa y fue recibida por Maju Mantilla y Tula Rodríguez. Todo ocurrió en la secuencia “La hora del almuercito”, donde la exbailarina pidió que le pongan el clásico tema de Isabel Pantoja “Era mi vida él”, para celebrar el amor. No obstante, Tula no pudo evitar las lágrimas: “Ay, qué bonito, ya no quiero ya”, dijo muy conmovida. Video: América TV