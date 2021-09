Magaly Medina se mostró indignada porque América TV iniciaría una demanda en su contra por transmitir videos de Esto es guerra sobre el preciso momento en que Elías Montalvo sufrió un terrible accidente durante un juego. “Hoy (miércoles 22 de setiembre) amenazaron con demandarme si yo seguía poniendo las imágenes porque esto tiene nombre propio. Sin embargo, América TV (con) otros canales no se arañan, no manda cartas notariales, no los demanda, no los pone contra la pared. Willax que tiene programas que pasan todo (de) Esto es guerra, los programas de Gisela Valcárcel, los de Ethel Pozo y no les dicen nada”, dijo la conductora de Magaly TV, la firme. Video: ATV.