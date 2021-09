Elías Montalvo tras caída en Esto es Guerra: “Quiero volver mañana mismo a competir”

Tras la aparatosa caída que sufrió en Esto es guerra, Elías Montalvo se pronunció a través de sus redes sociales para calmar a sus seguidores. El joven tiktoker aseguró que se encuentra estable, no tiene facturas y que solo piensa en volver pronto a la competencia. “Los resultados son positivos, no tengo fracturas, estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo. Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase. Gracias a todos por su preocupación. Espero volver a la competencia más fuerte que nunca. Quiero volver mañana mismo a competir”, dijo. Video: Instagram.