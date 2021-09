Elías Montalvo lloró al reaparecer en televisión tras accidente en Esto es guerra: “Estoy traumado”

Elías Montalvo se enlazó en vivo en la reciente edición de Esto es guerra, tras la fuerte caída que sufrió durante una de las competencias. “Estoy aquí muy asustado, veo las imágenes y juro que estoy en shock hasta ahorita, me da mucho miedo, estoy traumado, literal, pero a la vez estoy feliz, siento que la vida me ha dado una oportunidad más, como lo dije, tengo un ángel de la guarda que me cuida siempre”, sostuvo el modelo. Video: América TV