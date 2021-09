Flavia Laos sobre Luciana Fuster: “Dijo que tiene códigos y hay que creerle”

Flavia Laos aseguró no creer que Luciana Fuster esté en coqueteos con Patricio Parodi, su expareja, como se ha especulado en las últimas semanas. “Hay que respetar... como cuando me vincularon con Ignacio. Yo no lo haría porque es amigo de Patricio y porque ha estado con ella. Espero lo mismo de ella. (...) Yo no la conozco mucho para opinar, pero ella ha dicho que hay códigos y hay que creerle”, señaló la actriz y cantante. Video: América TV.