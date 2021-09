Dayanita se presentó en el programa de Andrea Llosa para conocer si un niño de 10 años era su hijo; sin embargo, la respuesta no pudo revelarse porque la madre del menor no dio su consentimiento para que este se sometiera a una prueba de ADN . “Si ella dice que no es mi hijo, bueno, no es que yo quiera quitárselo; y si es mi hijo, quiero darle todo lo que él quiere, pero yo soy consciente de que cuando ella lo dejaba tirado al bebé, yo me sacaba la mugre”, declaró la actriz de JB en ATV.