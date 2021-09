Lesly Reyna se casará con su novio transgénero: “Nunca me he sentido más cómoda”

Lesly Reyna, más conocida como la Miss Perú Eco Internacional 2021, se mostró más que emocionada en el set de Amor y fuego al anunciar que se casará con el amor de su vida, su novio transgénero Aleck Acaiseid, con quien mantiene una relación de diez meses. “Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz, nunca me he sentido más cómoda con alguien”, expresó la modelo para las cámaras de televisión. Video: Willax TV.