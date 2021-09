A través de sus redes sociales, Jossmery Toledo confirmó que ya recibió su primera dosis de la vacuna de Pfizer, luego de ser captada haciendo cola en el vacunatorio de un colegio chinchano. La exsuboficial usó sus historias de Instagram para explicar por qué decidió viajar a Ica en vez de inmunizarse en un centro cerca de su residencia en San Juan de Lurigancho. “Yo me fui a Chincha a vacunarme con la Pfizer porque tengo motivos de viaje. Se sabe que la Sinopharm no la permiten en algunos países de Europa. Entonces, como yo pienso viajar, tuve que vacunarme sí o sí con la Pfizer. (...) Tengo una tía que me prestó su recibo. Le sacan una copia y nada más, anotan la dirección de Chincha: sencillo”, continuó. VIDEO: Jossmery Toledo / Instagram