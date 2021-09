‘Gringo Karl’ recuerda la vez en que boicoteó baile de Belén Estévez a pedido de Flor de Huaraz

En conversación con Magaly Medina, el ‘Gringo Karl’ recordó la vez en que llenó de frustración a Belén Estévez por no realizar una coreografía de baile como lo habían ensayado, pues ambos eran pareja artística en el reality El gran chongo. El sudafricano admitió que boicoteó su presentación a pedido de su pareja en ese entonces, Flor de Huaraz. “Pido mil disculpas a Belén, una gran bailarina. Eres una gran bailarina, disculpas. Iba a ser chistoso, ya estábamos más adelantados en puntos y no había forma de perder. Mil disculpas a Belén. Me pasé de la raya”, señaló. VIDEO: Magaly TV, la firme.