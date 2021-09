El último miércoles 15 de setiembre, Ivana Yturbe y Beto da Silva se reunieron con su círculo más íntimo para celebrar el baby shower de su hija Almudena. La pareja compartió algunas imágenes de la reunión por medio de sus redes sociales, donde lucieron muy felices a la espera del pronto nacimiento de su primogénita. “Ha sido un día superlargo, pero superlindo porque fue el ‘baby’ de ‘Almu’. De verdad que muchas gracias, la he pasado genial, gracias a todas las personas que fueron y a todos los que me mandaron mensajes”, comentó horas más tarde la ex chica reality, en su perfil de Instagram. VIDEO: Ivana Yturbe / Instagram.