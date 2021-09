Samuel Suárez responde a Luciana Fuster y la llama mentirosa

El locutor Samuel Suárez se sintió ofendido luego de que Luciana Fuster desmereciera su trabajo por haberla vinculado sentimentalmente con Patricio Parodi, y le respondió. A través de su cuenta de Instagram, el presentador de Instarándula le recordó a la integrante de Esto es guerra las veces que mintió sobre algunos rumores sobre su vida sentimental. “Ay, Lucianita, nunca me he sentido tan ninguneado. Yo dije: ‘Uy, están (ella y Patricio Parodi) en coqueteos bravos’, no dije que se encamaron, pero ella salió toda histérica. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de Luciana Fuster que se acostumbra a ser mentirosa?”, dijo Samuel Sánchez. Video: Instagram.