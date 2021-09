El influencer Samuel Suárez le recordó a Luciana Fuster su pasado y le aclaró que él no aseguró que ella mantenía una relación amorosa con Patricio Parodi.

El locutor Samuel Suárez se sintió ofendido luego de que Luciana Fuster desmereciera su trabajo por haberla vinculado sentimentalmente con Patricio Parodi, y le respondió. A través de su cuenta de Instagram, el presentador de Instarándula le recordó a la integrante de Esto es guerra las veces que mintió sobre algunos rumores sobre su vida sentimental. “Ay, Lucianita, nunca me he sentido tan ninguneado. Yo dije: ‘Uy, están (ella y Patricio Parodi) en coqueteos bravos’, no dije que se encamaron, pero ella salió toda histérica. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de Luciana Fuster que se acostumbra a ser mentirosa?”, dijo Samuel Sánchez. Video: Instagram.