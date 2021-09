Reinas del show: Melissa Paredes casi se desmaya tras bailar samba en su primera actuación

La actriz Melissa Paredes fue convocada a la segunda temporada 2021 de Reinas del show y sorprendió a los jurados al bailar la samba “Real en Río”. Tras su actuación con el bailarín Antony Aranda, la conductora del programa América hoy tuvo un mareo que le impidió mantenerse de pie, por lo que fue sostenida por su compañero. “Yo terminé el baile digna, pero al momento que Anthony me baja, yo sentí que me iba para atrás. Sentí un mareo que se me vino la vida encima, por eso le digo: ‘agárrame, agárrame’. Yo sentía que me caía”, explicó luego en redes sociales. VIDEO: América TV