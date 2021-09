La voz senior: Daniela Darcourt conmovida por el parecido físico de un participante con su abuelo fallecido

El 31 de agosto, La voz senior presentó en la audición a ciegas al participante Juan Ugarriza. No obstante, su presencia causó una gran impresión en la salsera Daniela Darcourt, por el gran parecido físico con su fallecido abuelo. “Estoy tratando de calmarme un ratito. Ustedes saben que yo empecé en la música por mi abuelo y voltear y ver al señor, es prácticamente idéntico, hasta la manera en como habla. Hace 14 años no escucho la voz de mi abuelo, no lo veo y estoy sorprendida”, comentó la intérprete de “Señor mentira”. Fuente: Latina