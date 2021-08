Verónica Linares se despide de Canal N: “He cumplido un ciclo, hasta aquí nomás llego”

Verónica Linares ya no será figura en Canal N. La periodista informó que decidió dejar la conducción del programa N portada, espacio al que llegó en el año 2012. La comunicadora se despidió de su teleaudiencia en vivo y expresó su gratitud a quienes la apoyaron durante su ingreso a la casa televisora. “He cumplido un ciclo, hasta aquí nomás llego. Me da mucha pena por estos nueve años y quiero darle las gracias a Ronald Velarde, quien me dio la oportunidad de entrar a Canal N, a Clara Elvira Ospina, quien también confió en mí. Gracias a todos estos años, y a ustedes, por haberme permitido estar aquí”, dijo. VIDEO: Canal N