Sheyla Rojas reapareció en la televisión peruana junto a Magaly Medina, quien ha cuestionado en más de una oportunidad la vida de la exchica reality en México. La modelo aprovechó la entrevista para aclarar los rumores en torno a su relación con un empresario mexicano, así como para desmentir la afirmación que hizo la comunicadora de ATV, donde señalaba que Rojas pedía una suma de veinte mil dólares para aparecer en su programa. “Si te soy sincera, yo no necesito de tus entrevistas (...). He aprendido con el pasar del tiempo a cuidar mi vida. Yo con las entrevistas me muestro tal y como soy, eso a mí me cuesta porque soy muy sensible”, explicó la modelo. VIDEO: ATV