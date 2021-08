Joaquina Carruitero gana su primera batalla como ‘Adele’ en El retador México

El domingo 22 de agosto, Joaquina Carruitero hizo su gran debut en el programa de Televisa El retador México, donde deslumbró con su imitación de Adele y ganó 300.000 pesos, equivalentes a casi 15.000 dólares. “Ando en shock. Aún no puedo creer haber pisado este escenario. Conocer gente tan talentosa y maravillosa en esta aventura me hace querer no parar nunca. Gracias México y gracias Perú por apoyarme tanto. En cada paso que doy siempre recordaré de dónde vengo y quién me creó. Gracias al público mexicano por votar por mí y a los jurados a quienes admiro tanto”, escribió en su post de Instagram. Video: Televisa