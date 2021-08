Ethel Pozo sobre renuncia de Allison Pastor: “Tienes que estar segura si firmas un contrato”

Allison Pastor renunció el último sábado a la presente edición de Reinas del show luego de tener una acalorada discusión con Gisela Valcárcel. Por ello, este lunes Ethel Pozo se refirió a lo sucedido y afirmó que la participante debió haber renunciado hace días atrás. “La música no fue la correcta y concuerdo que no debiste bailar con esa canción editada”, dijo la conductora del magazine matutino. “Quizás tus 25 años, decir que el público estaba contigo, por supuesto(…). Tienes que estar segura si firmas un contrato, si te comprometes. Yo pensé ayer ‘¿por qué no renunció la semana pasada?’ Debió decir ‘yo creo que es algo muy tenso para mí, no me gusta...’”, indicó. Video: América TV