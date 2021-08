Mario Hart habría ofendido a Nicola Porcella tras afirmar que no tiene talento para actuar.

Nicola Porcella no se quedó callado y respondió con todo a Mario Hart luego de que el piloto dijera anteriormente que el chico reality no posee cualidades para dedicarse a la actuación. Es por ello que el modelo peruano decidió devolver las críticas respecto al desempeño de Hart en la industria musical. “Mario Hart se mete a decirme: ‘Nicola no actúa’. Yo tengo cuatro novelas y Mario nunca triunfó en la música. Es más, Mario ni siquiera vino acá”, dijo contundentemente Nicola. Video: América TV