Esaú Reátegui preocupó a todos en el set de El reventonazo de la Chola tras sufrir una estrepitosa caída durante un reto. Por suerte, el tiktoker cayó sobre las colchonetas de seguridad y no sufrió lesiones. “Esto me pasó por traviesa. No estaba pauteada en ninguna secuencia. Pero yo soy aguerrida y calculé mal ese salto, pero me encuentro bien, gracias a Dios. Solo fue un susto y de las caídas, de los errores, se aprende”, sostuvo Reátegui. Video: América TV