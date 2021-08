Cristian Rivero a Oriana por impase en La voz: “Cualquier cambio se hace durante el ensayo”

Luego del incidente que protagonizó Oriana Montero durante una de sus presentaciones en La voz Perú, el conductor Cristian Rivero le advirtió que cualquier cambio se debe realizar durante los ensayos y no en plena transmisión en vivo. El mensaje también estuvo dirigido a los demás concursantes. “Es en el momento del ensayo en el escenario donde se deben hacer las correcciones, ahí está la responsabilidad tuya, que no fue en el escenario del ensayo donde están todas las áreas comprometidas para hacer un programa como este, que requiere mucha coordinación (...) Cualquier cambio se hace durante el ensayo, luego no hay opción”, señaló el presentador.