Jonathan Maicelo: víctima que fue agredida por el boxeador se pronuncia

El 10 de agosto, el programa Magaly TV, la firme tomó el testimonio de Pilar Espinoza, la mujer que fue agredida por el boxeador Jonathan Maicelo. Durante la entrevista, la joven contó cómo ocurrió el hecho. “Bajé la cortina (de la carpa) y me expresé así de ‘batedía’ y apenas dije eso, de un momento a otro sentí un puñete y me agarré la nariz porque me dolía. Y apenas me agarro la nariz siento que algo me golpea la pierna, era el celular mismo”, relató. Fuente: Magaly TV, la firme / ATV