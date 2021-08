La modelo peruana Sheyla Rojas respondió, durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, a todas las críticas que viene recibiendo por su actual aspecto físico, especialmente por la forma de sus labios. “¿Qué me puse en el labio? Es un hidratante. La verdad que estaba casi casi sin maquillaje, pero pues me gusta, durante el día y cuando estoy en mi casa, tener mis labios hidratados. A mí me gusta, si no les gusta, pues qué haremos”, señaló la ex chica reality. VIDEO: Instagram