Durante la votación para decidir la permanencia de Rosángela Espinoza en Esto es guerra, Ducelia Echevarría no tuvo reparos en atacar a los competidores que votaron a favor de que Rosángela se quede en el programa. En vista de sus palabras, Gian Piero Díaz alertó a la modelo que la producción no toleraría más ese tipo de comentarios y que, de repetirse su comportamiento, podría ser eliminada del programa. “Si uno eligió ser un personaje público, eso viene con una responsabilidad muy grande. Entonces, si no están en condiciones de asumir esa responsabilidad y que además nos hunde a todos, aquella persona es preferible que no esté en televisión”, sentenció Díaz.