La voz Perú: participantes aseguran que el programa cortó fuertes críticas de Daniela Darcourt

Alex Vargas y Pamela Osorio, participantes de La voz Perú, usaron sus cuentas de Instagram para organizar una transmisión en vivo y comentar lo que pasó en el programa de canto, luego de que ambos batallaran por quedarse en la competencia. Los jóvenes dejaron claro que la entrenadora Daniela Darcourt solo tuvo críticas hacia su actuación y no dejó nada constructivo. “Daniela solamente nos atacó”, indicó Alex. “Lo único que hizo Daniela fue decir cositas negativas, nada más, me gustó lo que dijo Mauri porque sí es cierto que de repente no le transmitimos, porque no era nuestra canción, no la vivimos. Pero lo que dijo Daniela, por algo lo habrán cortado, porque todo fue negativo, nada fue positivo”, añadió Pamela.