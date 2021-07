La voz Perú: participante se quiebra tras recibir crítica de Eva Ayllón

Durante la última emisión de La voz Perú, una de las concursantes del programa recibió una dura crítica por parte de la entrenadora y cantante criolla Eva Ayllón. Esta se refirió a la mala pronunciación de las palabras que tuvo la joven al momento de cantar. “Nia, discúlpame, por favor, pero no he entendido nada de lo que tú has cantado. Hay que tener un poquito más de dicción, procurar que las palabras se puedan oír, entender”, comentó la intérprete criolla. Estas palabras hirieron a la concursante, quien terminó derramando un par de lágrimas. VIDEO: Latina.