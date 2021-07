Magaly Medina responde a quienes piden que se vaya: “Este es mi país, yo también he nacido acá”

Magaly Medina enfrentó a los cibernautas que la atacaron en redes sociales y pidieron que se retire del Perú, luego de la proclamación oficial del presidente electo Pedro Castillo. “No solo me lo han pedido a mí, también se lo han pedido a Gisela Valcárcel, pero no se preocupen, no me voy a ir del país. Yo jamás he dicho que si gana fulano o mengano me voy del país. Nunca he dicho que me voy por algún presidente ¿Quiénes son ustedes que me digan que me vaya de mi propio país? … Este es mi país, aquí chambeo, acá hago patria. Esa gente que me vaya diciendo que me vaya del país, ¿hacen patria?... Por mí pueden seguir haciendo lo que quieran”, aseguró en su espacio. VIDEO: ATV