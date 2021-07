Ezio Oliva rechaza ataques homofóbicos a La Uchulú: “En pleno 2021 esto no puede pasar”

Ezio Oliva habló fuerte y claro luego de recibir críticas y ataques en sus redes sociales por haber difundido un video junto a Esaú Reátegui, influencer que interpreta a La Uchulú. El cantante rechazó los mensajes homofóbicos y no dudó en defender a la popular figura de TikTok. “Estamos en pleno 2021 y estas estupideces no pueden pasar. (...) En mis redes sociales no voy a permitir ni a los homofóbicos, ni a los violentos, ni a los que ataquen, ni a los que falten el respeto”, expresó. Video: Instagram - Ezio Oliva