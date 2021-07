Macarena Vélez lució renovado look para el estreno de su canción

La ex chica reality Macarena Vélez se presentó en el programa En boca de todos para estrenar su nuevo tema musical “El vacilón” junto a tres artistas llamados Armo, OMC y Alejo. Tras su paso por América llamó la atención su renovado look, en el cual sobresalió el tono celeste de su cabello. “La canción la tenemos hace dos años, no la pudimos lanzar por el tema de la pandemia. Estoy super contenta. La hice con mi primo y dos amigos que son solistas y tienen temas super buenos. Ellos son creadores de la canción. Estoy muy contenta, es un género urbano pop”, expresó Macarena. (Fuente: América TV)