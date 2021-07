Jossmery Toledo y Belén Estévez protagonizaron un tenso momento durante la reciente gala de Reinas del show, cuando la ex sub oficial expresó su incomodidad por ser llamada ‘Tombita’.

Durante la reciente gala de Reinas del show, Jossmery Toledo no dudó en increpar a Belén Estévez por tildarla de ‘Tombita’ al criticar su actuación en la edición anterior. “Usted me tildó de ‘tombita’. Nosotros somos peruanos, no sé en el extranjero, pero acá (lo usan) los delincuentes, es una palabra vulgar. Nosotros somos Policía Nacional del Perú. Y yo soy una exsuboficial de la PNP”, aseguró la también modelo. “Te pido disculpas si te molesto (...) Yo no lo dije de forma ofensiva”, respondió la jurado.