Alejandra Baigorria sorprende al decir que quiere irse de Esto es guerra

La competencia en Esto es guerra cada vez es más difícil; por ello, Alejandra Baigorria, pese a ser una de las competidoras más fuertes del programa, no pudo completar con facilidad el reto de altura que le impusieron. “No lo voy a hacer, no quiero hacerlo. (...) Me pongo dura, no puedo con la presión. Ya es hora de que me vaya”, dijo la concursante. Sin embargo, gracias al aliento de Ducelia Echevarría y los conductores del programa, Baigorria pudo finalmente culminar el reto. VIDEO: América TV.