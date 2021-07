Paula Arias, cantante y lideresa del grupo de salsa Son Tentación, contó en el programa Vida y Milagros, conducido por Milagros Leiva, uno de los momentos más complicados que afrontó como cabeza del conjunto musical. La salsera reveló haberse sentido muy mal tras la salida de Yahaira Plasencia de la agrupación. “La primera vez sí fue fuerte, diferente a cómo debía irse alguien, sin causar daños, agradecida de donde has crecido, de donde la gente comenzó a escucharte. Era la primera vez que alguien se iba y fue ella. No fue de la manera correcta y sí me choco”, relató la salsera. VIDEO: Vida y Milagros