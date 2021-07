Jaime Chincha y Mabel Huertas se pronunciaron durante la transmisión del programa La rotativa del aire para dar a conocer su posición sobre el despido de Patricia del Río. “Patricia del Río no va estar más con nosotros, el viernes nos enteramos de su salida por una decisión de la empresa con la que no necesariamente estamos de acuerdo”, señaló Chincha, a lo que su colega añadió: “Patricia ha estado frente a estos micrófonos por 15 años, su voz sin duda seguirá siendo asociada a la radio (…) Desde aquí nuestro respeto, cariño y admiración (…) Cuando yo llegué a RPP fue ella quien me acompañaba”. Video: RPP.