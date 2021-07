Daniela Darcourt quedó impresionada con la audición de una participante de La voz Perú. La joven Amanda Ortiz cantó “Señor mentira” en el set del programa y al finalizar tres entrenadores voltearon. La salsera, quien se mostró muy entusiasmada por integrar a la concursante a su equipo, no tuvo la misma suerte, pues fue bloqueada por uno de sus colegas, razón por la cual terminó reclamando. “Voy a hablar con la producción porque es la tercera vez que me bloquean en lo que va de la temporada y me preocupa, porque si me van a bloquear mejor ya no trabajo”, dijo. Video: Latina