El hijo no reconocido de Guillermo Dávila no cree en las buenas intenciones del coach de La voz Perú.

Vasco Madueño conversó con Amor y fuego y aseguró que el último comunicado que emitió su padre, el cantante venezolano Guillermo Dávila, fue solo para limpiar su imagen y hacer creer al público que mantiene una buena relación con su hijo, al que aún no reconoce. “Me parece una persona orgullosa y me ha dado esa impresión, sin conocerlo. No es una persona valiente, sino mentirosa y que no tiene palabra. Me quiso ilusionar creyendo que quería hacer un vínculo conmigo… Solo hablábamos por WhatsApp”, dijo el joven de 19 años. Video: Willax TV.