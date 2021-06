Oriana Montero, conocida por imitar a Mon Laferte, recibió una serie de críticas por no saludar a Guillermo Dávila, jurado de La voz Perú, pese a que lo había elegido como entrenador. Ante ello, la cantante explicó el motivo por el cual evitó tener contacto con el venezolano. “Yo necesito aclarar esto antes de que me sigan llegando mensajes de por qué yo dejé plantado a Guillermo Dávila, por qué no me acerqué. Lo que pasa es que, desde Yo soy, tengo entendido que no nos podemos acercar al jurado, es algo que tengo en mi chip mental y cuando iba bajando las escaleras, yo era un manojo de nervios”, expresó. VIDEO: Latina