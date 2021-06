A través de sus redes sociales, el exconductor de Yo soy Ricardo Morán respondió el cuestionamiento de sus seguidores que creen que está involucrado en la elección de los jurados de La voz Perú. “¿Qué van hacer con el caso de Guillermo Dávila”, le pregunto un usuario, al cual respondió: “Pregúntaselo a él. Yo no lo conozco, yo nunca he hablado con él. Yo no estoy trabajando, estoy tomando licencia en mi empresa. No trabajo en Latina, no trabajo en Rayo en la botella”. Asimismo, Ricardo también dijo que dicha elección recae en la casa televisora, mas no en la productora. “Yo soy, La voz, Yo soy kids son programas que produce Rayo en la botella, la productora en la que soy socio y de la que estoy de licencia porque no he pisado la oficina desde diciembre, para Latina, que es el canal que comisiona estas producciones y pone a los talentos y jurados“, agregó. (Fuente: Instagram)