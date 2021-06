Ethel Pozo y el productor Julián Alexander dejaron atrás el hermetismo y ya no tienen problemas en mostrarse como pareja en los lugares públicos. El programa Amor y fuego mostró las primeras imágenes de los enamorados mientras se daban un tierno beso en un restaurante. “Ethel Pozo ya no oculta su amor por su productor”, relata la voz en off.