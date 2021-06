Yo soy: Mauri Stern se quiebra al despedirse del programa

A tan solo unas cuantas horas de conocer al ganador o ganadora de Yo soy, nueva generación, el público, y en especial el jurado, ya va sintiendo la emoción del final de temporada. Mauri Stern, uno de los jueces más exigentes del reality, fue el más conmocionado durante la gala previa a la gran final. “Ya me voy y me duele (...) Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a Yo soy. No lo tenía planeado. Me han dado un regalo de vida estos chiquillos, despedirme con ustedes con tanto talento inimaginable, me siento muy afortunado”, dijo el exintegrante de Magneto, quien no pudo controlar las lágrimas. VIDEO: Latina