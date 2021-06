Magaly Medina expresó que no abandonaría el país tras resultados de la ONPE

El martes 8 de junio, la conductora Magaly Medina aclaró que no se irá del país tras los resultados de la ONPE. Además, declaró que los ciudadanos siempre han salido adelante en los diferentes gobiernos y que esta vez no será la excepción. “Todos los peruanos tenemos que reconocer al otro 50% de nuestro país que no votó como queríamos, que no tienen las mismas ideas y necesidades que nosotros. Hay gente que dice: ‘¿Por qué no migras? ¿Por qué no te vas?’. No todos los peruanos tenemos esa posibilidad o no queremos dejar nuestro país. A mí me han dicho en las redes: ‘Magaly, ¿cuándo compras tu pasaje?’. Yo puedo comprar mi pasaje porque soy una persona bendecida que puedo hacerlo cuando así me plazca”, expresó Medina. VIDEO: ATV