El 2 de junio, el programa Magaly TV, la firme presentó una entrevista con Vasco Madueño, hijo no reconocido del cantante venezolano Guillermo Dávila. El joven de 19 años, quien también se dedica a la música, manifestó la decepción que siente por su progenitor. “Cuando cumplí 18 años me vuelve a buscar, siempre con terceros, para venir y querer arreglar las cosas. Yo me la creí, se la dejé muy fácil. Le abrí mis brazos para poder vernos, estar juntos. Pero fue pasando el tiempo y no se concretó nada”, expresó Vasco Madueño. Fuente: Magaly TV, la firme / ATV