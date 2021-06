‘Cachuca’ tras ser desahuciado: “Me molesté con la vida”

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Hernán Condori, más conocido como ‘Cachuca’, confesó para las cámaras de Magaly TV, la firme que se siente frustrado tras ser desahuciado luego de haber superado la COVID-19. Aunque no dijo cuál era la enfermedad que le detectaron, aseguró que tiene entre dos a cuatro años de vida. “Confieso que tome tres días, llamé a mis amigos, me crucé, me molesté conmigo mismo, con la vida. Por cositas familiares que prefiero dejar ahí. El artista no puede echarle la culpa a nadie, si yo estoy solo es porque yo quiero”, comentó. Video: ATV.