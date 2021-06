Hernán Condori, más conocido como ‘Cachuca’, confesó para las cámaras de Magaly TV, la firme que se siente frustrado tras ser desahuciado luego de haber superado la COVID-19. Aunque no dijo cuál era la enfermedad que le detectaron, aseguró que tiene entre dos a cuatro años de vida. “Confieso que tome tres días, llamé a mis amigos, me crucé, me molesté conmigo mismo, con la vida. Por cositas familiares que prefiero dejar ahí. El artista no puede echarle la culpa a nadie, si yo estoy solo es porque yo quiero”, comentó. Video: ATV.