Patricio Parodi responde qué pasaría con él si eliminan Esto es guerra

“Brother, a mí qué me interesa si sale (Pedro) Castillo y se cierra el programa, eso es lo de menos. Yo tengo mis manos y puedo trabajar en otras cosas”, aseguró Patricio Parodi ante la interrogante de uno de sus seguidores durante una transmisión en vivo que hacía el modelo. Parodi no dudó en mostrar que no le asusta que Esto es guerra sea eliminado de la televisión en un posible Gobierno del candidato Pedro Castillo. “Si se acabó Esto es guerra, se acabó pues”, agregó el participante. Video: Amor y fuego.