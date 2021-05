Guillermo Rossini se aleja de la radio: No estoy familiarizado con el Zoom

El reconocido actor cómico Guillermo Rossini reveló que da un paso al costado de la radio porque no se adapta a los avances de la tecnología. “Por la pandemia me he visto obligado y en la radio me han cuidado para que no pueda asistir, ya yo no estoy familiarizado con el Zoom. Ahora las entrevistas son por el Zoom y, en esa talla, estoy en la era de la televisión a blanco y negro”, expresó el humorista a Más vale tarde. Video: América TV