Daniela Nicolás, quien representó a Chile en el Miss Universo 2021, generó polémica por sus comentarios sobre los resultados del certamen de belleza. Este lunes 17 de mayo, un día después del evento, la Miss Chile realizó una transmisión en vivo en la que afirmó que el jurado debió considerarla en el grupo de las 21 clasificadas a la competencia. “Yo no me perdí Miss Universo, ellos me perdieron a mí... No necesito una corona para generar cambios, seguiré haciéndolos”, aseveró. Video: Instagram.