Korina Rivadeneira lamenta no pasar el Día de la Madre con Mario Hart

Korina Rivadeneira y Mario Hart se reencontraron a través de un enlace en vivo en En boca de todos, donde la venezolana se quebró al no poder pasar el Día de la Madre junto a su esposo porque sigue varada en Brasil. “Me siento rara, lo extraño horrible, me da mucha pena que se pierda de Larita… No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a volver”, expresó la modelo entre lágrimas. Video: América TV